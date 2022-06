Députée éliminée au premier tour des législatives, Anissa Khedher était-elle sur une liste noire du gouvernement ?

Et on n'a pas senti de grand émoi au sein de son propre camp. La majorité présidentielle s'est même empressée de se ranger derrière le candidat LR Alexandre Vincendet, opposé à Abdelkader Lahmar (NUPES) au second tour de la 7e circonscription du Rhône. Même Edouard Philippe s'est fendu d'une vidéo pour appeler à voter pour le maire de Rillieux-la-Pape.

De son côté, Anissa Khedher a refusé d'appeler à voter pour Alexandre Vincendet, son pire ennemi depuis cinq ans. Et entend retrouver sa vie d'avant, comme soignante.

Selon le Canard Enchaîné, l'ex-parlementaire aurait fait partie d'une liste noire du gouvernement. Et ce, à cause de sa consommation inquiétante de collaborateurs et d'assistants.

Comme le déclarait Alexandre Vincendet avant le premier tour, Anissa Khedher s'est entourée de 24 personnes durant tout son mandat. Certaines ne restant que quelques mois. Ce qui la classe dans le top 5 des députés qui ont usé le plus de collaborateurs entre 2017 et 2022. La championne de cette catégorie étant Laurence Maillart-Méhaignerie (LREM) avec 29 assistants passés sous ses ordres.

L'une d'entre elles a confié au Canard Enchaîné avoir été "à la fois nounou, prof et chauffeur. Tout ça en étant fliquée en permanence".

Anissa Khedher s'est défendue de lui avoir confié des tâches de garde d'enfant. Et a justifié ce turn-over effréné par sa volonté de confier ses missions ponctuelles à des personnes différentes.