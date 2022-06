Lyon : Gautier Chapuis va devenir co-président du groupe EELV au conseil municipal

Selon Tribune de Lyon, Patrick Odiard va céder son poste de co-président du groupe EELV à Gautier Chapuis. Ce dernier formera à l'avenir un binôme avec Philomène Récamier.

Selon le jeune élu, par ailleurs conseiller délégué chargé de l'Alimentation, c'est une transition prévue de longue date pour apporter un souffle nouveau après deux ans de mandat.

Ce poste de co-président de groupe sonne un peu comme un lot de consolation pour Gautier Chapuis qui, parce qu'il est un homme, a vu le siège de député de la 3e circonscription du Rhône lui passer sous le nez.

En pôle (et en campagne active depuis des mois) pour représenter EELV aux élections législatives, il avait dû finalement céder sa place à une femme pour respecter la parité. Entre Marie Pochon et Marie-Charlotte Garin, c'est finalement cette dernière qui a été choisie en interne et qui a remporté le scrutin dimanche dernier face à Sarah Peillon (Ensemble!), devenant la plus jeune députée lyonnaise de l'histoire.