Gautier Chapuis : "Il faut qu'on aille encore plus à la rencontre des habitants de Lyon"

Vendredi soir, deux jeunes hommes perdait la vie avenue Félix-Faure à Lyon, fauchés par le conducteur d'une Tesla. Sur les réseaux sociaux, des critiques ont rapidement fusé concernant ce secteur en proie à d'importants travaux. "Je trouve ça assez pitoyable de mettre les travaux en cause sans avoir les résultats de l'enquête, simplement pour de la récupération politique", fustige Gautier Chapuis.

Parmi les internautes qui ont associé les travaux au drame, un certain Jean-Michel Aulas, qui a annoncé dimanche soir qu'il envisageait de se présenter aux élections municipales 2026. "C'est un Lyonnais de coeur qui aime sa ville, comme moi. Qui a la volonté de la faire changer, comme moi", analyse l'adjoint de Grégory Doucet, plus tempéré que ses pairs comme Valentin Lungenstrass, qui avait vivement répondu à Jean-Michel Aulas sur X (ex-Twitter). "J'encourage mes collègues à quitter ce réseau social", s'est contenté de répondre Gautier Chapuis.

Et alors que 2026 se rapproche, que les critiques sont toujours plus fortes, que les élections anticipées à Francheville ont été un échec pour les Verts, Gautier Chapuis reconnaît un manque de pédagogie : "Il faut qu'on aille encore plus à la rencontre des habitants, et raconter, projet par projet, rue par rue, travaux par travaux, ce qu'on est en train de faire".

00:00 Accident mortel avenue Félix-Faure

01:29 Jean-Michel Aulas

05:44 Climat négatif pour les écologistes ?

07:26 Loi PLM

09:33 Contraintes budgétaires