Pour sa première à l'Assemblée nationale, la robe forte en symbole de la députée EELV de Lyon Marie-Charlotte Garin

Il n'en est rien ! Marie-Charlotte Garin, à l'instar de ses 13 collègues parlementaires du Rhône, faisait sa rentrée à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. La nouvelle députée EELV de la 3e circonscription de Lyon avait donc pour l'occasion choisi de porter une robe bleue et blanche, au motif particulier.

Interrogée à ce sujet par LCP, Marie-Charlotte Garin a expliqué qu'il s'agissait de la même robe que portait Cécile Duflot le 17 juillet 2012. Ministre de François Hollande, l'écologiste avait alors été sifflée par une partie masculine de l'hémicycle. Le vêtement avait ensuite été exposé au Musée des Arts décoratifs de Paris.

"Cette robe montre que les violences sexistes et sexuelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'hémicycle. Et que ça va être de notre responsabilité et notre combat, aux élus féministes, de défendre un hémicycle respectueux de tous. (...) On sera là pour défendre le milliard donné aux associations, pour demander une exemplarité en politique. On attend la réaction de Mme (Elisabeth) Borne sur la plainte déposée lundi contre M. (Damien) Abad", a ainsi déclaré l'élue lyonnaise.

"L'histoire des femmes se tricote entre générations", a répondu Cécile Duflot en souhaitant "bonne chance à la benjamine des députés écolos et à tous les parlementaires qui auront au coeur de leur action le combat pour l'égalité, la justice sociale et le climat".