Evacuation d’un squat à Saint-Genis-Laval : "des conséquences graves sur la salubrité et sur la tranquillité publique"

La maire de Saint-Genis-Laval s’est exprimée dans un communiqué de presse face à l’insalubrité du lieu. "La situation de ce squat a eu des conséquences graves sur la salubrité et sur la tranquillité publique. De nombreux vols, agressions et atteintes dramatiques à la salubrité publique nous ont poussé à agir presque quotidiennement pour assurer la protection des habitants et des entreprises saint-genoises", explique-t-elle. "Avec pas moins d’une cinquantaine d’interventions de la Police municipale, au moins autant de la gendarmerie nationale, les troubles à l’ordre public, les vols d’énergie, les cambriolages et les activités parfois mafieuses du site nous ont contraint à agir fermement."

Pour rappel, plusieurs incidents avaient en effet été relevés aux abords de ce squat ces derniers mois. L’année dernière, la municipalité de Saint-Genis-Laval avait porté plainte pour "vol d'énergie" et "vol d'eau courante".

Elle précise que les services de l’Etat sont mobilisés pour sécuriser les lieux afin d’éviter toute nouvelle intrusion. De plus, la maire de Saint-Genis-Laval souligne le fait que des poursuites seront engagées à l’encontre des personnes ayant laissé perdurer ces agissements. "Forcés par l’inaction des propriétaires et après plusieurs semaines de préparation avec les différents services de la préfecture, la police municipale de Saint-Genis-Laval, les services logistiques de la ville, le SDMIS, ce matin a eu lieu une vaste opération d’évacuation pour faire cesser ces agissements et l’occupation illégale des lieux."

"Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à assurer le suivi de ce dossier pour protéger tous ceux qui ont subis les conséquences de cette occupation illégale", conclut-elle.