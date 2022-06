Vacances, balades, nos terrasses favorites : le temps de l'été en Une de LyonMag cet été

Vous pouvez vous le procurez chez votre marchand de journaux et dans nos points de vente habituels. Le numéro de LyonMag daté juillet-août est désormais disponible.

Le temps des plaisirs simples de l'été est enfin arrivé. La rédaction de LyonMag et de Lyon Femmes vous livre ses coups de coeur pour les balades lyonnaises, les plus belles terrasses de l'agglomération ainsi que cinq destinations à travers l'Hexagone (et un peu au-delà). Ainsi qu'un bilan/perspectives des écologistes et des élections législatives.

LyonMag est aussi désormais disponible à l'abonnement.

Au sommaire de ce numéro de juillet-août :

- Le temps de l’été : vacances lyonnaises, les plus belles terrasses de Lyon, cinq destinations à travers la France

- Deux ans au pouvoir : les Verts lyonnais manquent déjà d’air

- Guerre fachos-antifas : la crainte légitime d’un mort

- Lyon Femmes : Bayadji, la nouvelle marque de maillots de bain engagée

- Lyon Dubaï City, un mirage nommé désir