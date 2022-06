Auvergne-Rhône-Alpes : "tous les ratios sont au vert" pour la Région avec 1,4 milliard d’euros investis

Au cœur des débats régionaux depuis plusieurs semaines, Laurent Wauquiez n’a pas manqué de faire parler. Du burkini aux subventions de la culture, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait face à une opposition en colère. Il présentait ce matin les grandes thématiques qui seront abordées lors de l’assemblée plénière.



Les deux grands points du compte administratif 2021 de la Région concernent la dette et l’investissement. Dès son arrivée en 2016, Laurent Wauquiez a défini une stratégie financière destinée à réaliser des économies sur les dépenses de fonctionnement dans le but de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le tout sans augmenter les taxes et sans creuser la dette. Voilà la promesse, mais qu’en est-il vraiment ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se porte bien financièrement

L’agence de notation Standard & Poor’s Global Rating a attribué la note de "AA" à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela correspond à la note maximale que la Région pouvait obtenir. Elle certifie la forte aptitude de celle-ci à honorer ses obligations financières.



"La région Auvergne-Rhône-Alpes c’est l’exact contraire des ratios de l’Etat français. Aujourd’hui, notre pays fait face à une explosion de la dette à hauteur de 114%, c’est du jamais vu", dénonce Laurent Wauquiez. "Si nous avions agi comme l’Etat français, notre dette s’élèverait à 46 milliards d’euros. Elle est actuellement à 3 milliards, c’est non négligeable", justifie-t-il.

"Tous les ratios sont au vert", affirme Laurent Wauquiez. L’année 2021 marque un niveau record d’investissement par la Région avec 1,4 milliard d’euros. "Jamais la Région n’a autant investi pour préparer son avenir."

Et lorsque le président d’Auvergne-Rhône-Alpes revient sur le sujet épineux lié aux subventions de la culture, sa réponse est claire : "Initialement, nous avions prévu un budget de 17 millions d’euros pour la culture et il est passé à 32 millions. Cela n’existe pas le droit à vie à des subventions publiques. Tout le monde doit pouvoir faire un effort. Les collectivités locales autant que la culture par exemple. Il faut arrêter de parler de coupe budgétaire, on parle ici d’un rééquilibrage. Au total, 56% du budget de la culture est destiné aux métropoles, c’est un déséquilibre total"

Une obsession absolue de la relocalisation

Les élus ont présenté le "Plan Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028" axé sur trois objectifs : relocaliser l’industrie, favoriser l’innovation et valoriser le travail.

Leurs ambitions se déclinent autour de 5 orientations stratégiques : soutenir la relocalisation en misant sur l’industrie, répondre aux grands défis de la digitalisation et la décarbonisation des entreprises, orienter et former vers des métiers qui recrutent, faire de la région une région d’ingénieurs, de techniciens et de scientifiques et enfin miser sur les forces existantes du territoire. "Notre obsession est de ramener la production chez nous. La première cause d’émission de CO2 ce sont nos exportations", déclare le président de la Région.

Tourisme et durabilité : le bon ménage trouvé par les élus régionaux

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère de France pour les activités outdoor, le 1er domaine skiable au monde et la 1ère région gastronomique de France. Ainsi, 300 millions d’euros seront dédiés pour faire de la région, la 1ère destination européenne du tourisme durable.

Au total, 200 millions d’euros ont été débloqués pour développer l’attractivité du territoire et accompagner les acteurs du tourisme lors de la crise sanitaire. L’action de la Région a permis d’accompagner près de 2 000 projets portés par des acteurs touristiques.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes déploie également un plan d’urgence de 20 millions d’euros pour soutenir les victimes d’intempéries. Une aide sera apportée pour les entreprises victimes de la grêle et un fonds régional d’urgence agricole intempéries sera créée.

Enfin, depuis la sortie du Covid, on observe une hausse de 16% des abandons des animaux. La Région veut alors s’engager grâce à un plan d’investissement et d’un déploiement d’une campagne de sensibilisation massive. De plus, les élus souhaitent favoriser les implantations de vétérinaires en zone rurale.