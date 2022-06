Coup de pression de l'Union européenne sur le Lyon-Turin : "Nous ne voulons pas construire un tunnel vide"

Si les rebondissements et les retards se multiplient, notamment au gré des changements de dirigeants concernés par cette ligne ferroviaire entre la France et l'Italie, les coûts engagés sont déjà très importants.

D'où le coup de gueule qui fait aussi office de coup de pression d'Iveta Radicova cette semaine à Lyon lors des Connecting Europe Days. La représentante de la Commission européenne et coordinatrice chargée du projet de Lyon-Turin a estimé que "nous sommes déjà trop en retard". "Cela fait 20 ans que nous sommes en retard, aujourd'hui nous devons absolument finaliser ce projet", a poursuivi Iveta Radicova.

Dans son viseur, on retrouve la France et Emmanuel Macron, dont la présidence de l'Union européenne se termine ce jeudi. Le tracé des voies d'accès se fait attendre. "Je comprends les circonstances politiques, le président Macron n'a pas de majorité au Parlement et ce n'est pas facile de négocier dans ces conditions. Mais depuis six ans que je suis à ce poste, il y a toujours eu un 'mais'", déplore l'élue slovaque.

"Il est temps de prendre des décisions claires, c'est crucial, nous ne voulons pas construire un tunnel vide", a conclu Iveta Radicova dans des propos rapportés par l'AFP.

"Nous n'aimerions pas perdre un milliard", a surenchéri Paolo Foietta, représentant de l'Italie au sein de la Commission intergouvernementale du Lyon-Turin.

Pour rappel, le chantier du tunnel de la ligne est estimé à 9 milliards d'euros. Les voies d'accès côté français sont elles chiffrées entre 5 et 7 milliards d'euros.