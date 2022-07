Enfouissement de déchets nucléaires à Bure lancé par le gouvernement : le député Gabriel Amard dénonce

Le projet de centre d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse a été déclaré d’utilité publique par la Première ministre Elisabeth Borne.

Pour la France Insoumise, cela ne passe pas. Dans un communiqué qu’il a cosigné avec d’autres parlementaires, Gabriel Amard dénonce un projet "mortifère".

Le député de la 6e circonscription du Rhône estime que Cigéo est également "dangereux" car "les risques d’incendies sont réels", "des infiltrations d’eau et des fuites radioactives ne sont pas à exclure" et "les risques de dérapage financier (…) sont plus que probables".

Gabriel Amard propose plutôt de "stocker les déchets en sub-surface, maintenir le contrôle de ces déchets, se départir de toute ambition prométhéenne et planifier une fois pour toutes la sortie de l’énergie nucléaire pour cesser la production de déchets radioactifs".

"Nous continuerons de porter notre soutien à la lutte anti-Cigéo à l’Assemblée nationale", promet l’élu insoumis, accompagné de Mathilde Panot, Catherine Couturier, Loïc Prud’homme et Anne Stambach-Terrenoir.

Cigéo doit être mis en service en 2035. Le centre pourra accueillir 83 000 m³ de déchets principalement issus de l’industrie électronucléaire et qui seront enfouis à 500 mètres de profondeur.