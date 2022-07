Lyon : les habitants de la Gravière répondent aux critiques de La Ville à Vélo sur leur nouvelle piste cyclable

Pour rappel, la Métropole de Lyon a inauguré, après un an de travaux, le réaménagement de la rue Pierre-Audry entre les 5e et 9e arrondissements de Lyon. L’association "La Ville à Vélo" n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement et a dénoncé "un aménagement mal conçu."

L’association de la Gravière, qui regroupe les habitants du lotissement de la Gravière situé dans le 9e arrondissement de Lyon, entre les rues Pierre Audry et Sidoine Apollinaire, a exprimé son désaccord concernant les critiques faites à l’égard du nouvel aménagement dans un communiqué de presse. Alors que "La Ville à Vélo" dénonce "des montagnes russes pour les cyclistes et piétons", les habitants de la Gravière répondent que "la problématique des embranchements entre une rue à forte pente et des sorties de parking ou de voies privées horizontales est bien connue des personnes qui habitent sur les pentes" en ajoutant que "cette problématique se pose pour tous les trottoirs de rues à forte pente et la solution miracle n’existe pas."

Et lorsque "La Ville à Vélo" dénonce une "piste cyclable descendante sur 100 mètres seulement", l’association de la Gravière souligne le fait que les travaux ne seraient pas terminés. Elle affirme après un échange avec le chef de chantier, que la Métropole de Lyon a bel et bien prévu de prolonger la piste cyclable sur toute la longueur de la rue Pierre Audry.

Un nouvel aménagement que les habitants du quartier jugent donc comme "sécurisant" et comme "une vraie incitation à la pratique du vélo."