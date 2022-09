La Métropole prend trop de temps : la Ville à Vélo se fait sa propre Voie lyonnaise entre Bron et Tassin

Sauf que les travaux n'iront pas assez vite au goût de la Ville à Vélo. L'association cycliste a donc réalisé une action coup-de-poing ce vendredi matin : elle a fabriqué elle-même sa Voie lyonnaise entre Bron et Tassin, à grands renforts de panneaux sur le parcours et de marquages au sol pour guider les vélos à bon port.

"Les répondants au dernier Baromètre des villes cyclables sont nombreux à avoir signalé plusieurs points noirs sur le tracé, dont le Pont de l'Epargne, la traversée de St Just, les places de Trion et du Bachut, ou encore les rues de la Favorite et Joliot Curie. Avec le campus de Bron et plusieurs parcs, cet itinéraire est pourtant idéal à parcourir en vélo, pour les études, le travail ou le plaisir. Les bénévoles de la Ville à Vélo ont donc choisi d’adapter l’itinéraire de la ligne 8 des Voies Lyonnaises pour tenir compte des points noirs actuels, et proposer un parcours accessible aux nouveaux cyclistes. L’itinéraire passe par la gare Perrache, Jean Macé, le parc Blandan et le parc de Parilly", détaille la Ville à Vélo dans un communiqué de presse.

Une installation temporaire qui n'est évidemment pas officielle. La Métropole de Lyon devra avancer sur ce dossier qui montre bien que la réalité politique ne cadre pas toujours avec les attentes militantes.