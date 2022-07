Les Hospices Civils de Lyon choisis pour médicaliser des épreuves cyclistes professionnelles

L'annonce a été faite lundi à Morzine, lors de la journée de repos du Tour de France.

Les HCL et l'association Alpes Vélo ont officialisé cette collaboration inédite, qui aura lieu notamment sur le Tour de l'Ain et le Tour de l'Avenir. Une première pour un CHU français.

"A chaque course, les HCL géreront le dispositif médical de secours, avec la présence de deux médecins et d’un infirmier issus des deux services de médecine du sport du CHU, basés l’un et l’autre à l’hôpital de la Croix-Rousse", expliquent les HCL dans un communiqué.

"Notre rôle est d’assurer les premiers secours. Nous serons trois professionnels des HCL présents à chaque épreuve, répartis chacun dans un véhicule, en général deux voitures et une moto. Le CHU nous fournit tout le matériel, avec un sac à dos semblable à celui d’un équipage du SAMU. Nous suivons les coureurs et dès qu’il y a un accident à un endroit de la course, nous nous déplaçons jusqu’au(x) blessé(s) pour prodiguer les premiers soins. Sur la "Lyon-Genève", nous avons essentiellement été confrontés à des dermabrasions. Mais il peut y avoir des chutes plus embêtantes, notamment dans les descentes de cols où les coureurs peuvent atteindre les 100 km/h, avec de possibles fractures ou traumatismes crâniens, malgré les casques. Dans ce cas, nous resterons sur place jusqu’à l’arrivée du SAMU", a détaillé le Dr Stauffer, chef de service aux HCL.

Le CHU mettra en place ce dispositif lors de quatre épreuves programmées cet été : la cyclosportive l'Aindinoise (16 juillet), la cyclosportive Lélex - Pays de Gex (7 août), le Tour de l'Ain Professionnel (9-11 août) et donc le prestigieux Tour de l'Avenir, avec la présence des meilleurs professionnels mondiaux de moins de 23 ans (18-28 août). A ces cinq courses, s’en ajoutera une sixième, avec la présence d’un médecin des HCL lors de la 1re édition de l’événement Ain Vélo Vintage, qui réunira d’anciens champions professionnels, dont Bernard Hinault, les 1er et 2 octobre à Saint-Vulbas.