Lyon : avec la Coupe du Monde au Qatar dans le viseur, GL Events revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2022

Les résultats semestriels du groupe d'évènementiel annoncent un rebond de l'activité et de la rentabilité, avec un chiffre d'affaires en hausse de 150% par rapport à 2021 (524,7 millions d'euros contre 209,8 millions). L'EBITDA connaît une croissande de 66 millions d'euros.

Des données qui permettent à GL Events de revoir à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2022.

"Après deux années pénalisées par la crise sanitaire, l’activité et la rentabilité du groupe ont fortement rebondi au 1er semestre 2022 : le chiffre d’affaires ressort en hausse de 150%, celui du 2e trimestre étant nettement supérieur au niveau d’avant crise. (...) Je remercie l’ensemble des collaborateurs d’être réactifs et engagés face à la forte demande de nos clients. Nous anticipons un second semestre encore plus dynamique – si le contexte global se maintient –, ce qui devrait nous permettre de réaliser une croissance de notre chiffre d’affaires annuel 2022 supérieure à 45%", a réagi le PDG de GL Events Olivier Ginon dans un communiqué de presse.

Le Groupe a été retenu pour la réalisation complète d’une zone évènementielle temporaire "La Corniche" qui sera installée pour la durée de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Les prestations à délivrer par les équipes du Groupe couvrent la construction et l’installation (structures, signalétique, mobilier, énergie...), le programme d’animation et la gestion opérationnelle de la zone. Le montant des prestations facturées par le Groupe pour ce nouveau contrat s’élèvera à 45 millions d'euros. Pour mémoire, lors de la Coupe du Monde au Qatar, le Groupe assurera également la production et la distribution d’énergie, l’aménagement des zones d’hospitalités, une partie des équipements du broadcast center et l’activation des marques de certains partenaires de l’évènement