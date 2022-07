Lyon : le restaurant La Mère Brazier a été vendu par Mathieu Viannay

Le chef aux deux étoiles Mathieu Viannay a confié, à Lyon People, avoir cédé la majorité de ses participations au capital de La Mère Brazier et des Epiceries-Comptoirs le 17 mai dernier.

C’est Matthieu Gufflet, dans le top 500 des plus grosses fortunes de France, qui s’est offert une des pépites de la gastronomie lyonnaise et devient l’actionnaire majoritaire du groupe. Une histoire entre Mat(t)hieu basée sur des valeurs communes.

Mathieu Viannay, meilleur ouvrier de France 2004, conserve la cogérance du groupe et devient en parallèle l’ambassadeur. Le chef a affirmé qu’il continuerait à passer 70% de son temps autour de La Mère Brazier. Les deux hommes projettent de pouvoir développer des choses dans la viticulture, l’hôtellerie et autour des épiceries avec des ouvertures à Paris et Bordeaux. Une opération qu’il définit comme "capitalistique et industrielle" dans l’unique but de "se renforcer mutuellement".

Le président-fondateur du groupe EPSA a également racheté les parts d’Olivier Ginon, le président de GL events, actionnaire depuis 2012.