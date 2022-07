Lyon : 18 interpellations à la Guillotière après une opération de grande envergure

Et quand on cherche, on trouve.

Selon nos informations, 18 interpellations ont été réalisées dans le secteur de la place Gabriel-Péri. Elles n'ont rien à voir avec le lynchage des policiers de la semaine dernière, mais concernaient des individus en situation irrégulière, qui dealaient ou vendaient à la sauvette... Ils ont été placés en garde à vue.

D'autres opérations sont prévues à la Guillotière ces prochains jours à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce mardi matin, il était sur RTL pour affirmer une nouvelle fois que des renforts de police ont été engagés dans le quartier de Lyon pour tenter de le sécuriser. Plus de "700 opérations depuis le début de l’année" ont été menées d’après le pensionnaire de la place Beauvau, alors que d’autres étaient "en cours ce mardi matin".