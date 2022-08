OL, LOU Rugby, ASVEL : découvrez à quel prix vous pouvez vous abonner

Les supporters de l’OL ont le choix parmi plusieurs offres. Des formules classiques démarrent à 330 euros en plein tarif adulte, placé derrière les poteaux de corner, jusqu’à 595 euros sur les côtés des tribunes latérales. Et pour être encore mieux placé, les amoureux de l’Olympique Lyonnais peuvent se tourner vers la formule prestige, de 684 euros à 1045 euros pour un adulte. Le meilleur point de vue du Groupama Stadium s’envole à 1150 euros.

Les tarifs pour les jeunes sont proposés jusqu’à 50% moins chers et une offre est conçue spécialement pour les familles avec un tarif à 95 euros pour les moins de 16 ans.

Pour les plus fidèles, qui n’ont pas réussi à obtenir un abonnement avec les kops, ils peuvent se rabattre sur une offre à 230 euros dans les tribunes basses du kop Sud.

Côté basket, l’ASVEL a mis en place trois formules de réductions pour les moins de 25 ans et selon les championnats. Pour l’Elite il faudra compter de 120 à 350 euros pour les adultes et de 90 à 275 euros pour les jeunes. Si les supporters préfèrent se rendre à l’Astroballe pour l’Euroligue, il faudra compter de 160 à 700 euros pour les adultes et de 80 à 200 euros pour les jeunes. Et s’ils n’arrivent pas à faire un choix, ils pourront opter pour les deux compétitions en comptant de 165 à 750 euros pour les adultes et de 90 à 750 euros pour les jeunes.

Enfin, et comme toujours, l’accès au Matmut Stadium de Gerland sera bien plus abordable. Dès 69 euros, les adhérents des Rouge et Noir pourront profiter de la saison 2022-2023. Les places les plus prestigieuses peuvent grimper jusqu’à 560 euros. Le club lyonnais propose également une adhésion sur deux ans avec un tarif de 168 euros.

En dehors des trois piliers du sport lyonnais, Villeurbanne handball qui évolue en D2, a lancé un abonnement à 80 euros pour 14 matchs le vendredi soir ainsi qu’une offre couplée à l’Asul Vaulx féminin, qui joue en D2 le samedi soir, à 150 euros. Le club de football Lyon La Duchère propose également des abonnements pour la saison avec un tarif de 32,50 euros pour les jeunes et de 52,50 euros pour les adultes.