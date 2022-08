Lyon : déjà près de 670 000 voyages dans les TCL payés avec une carte bancaire

Depuis le 30 mai, il est possible d’utiliser sa carte bancaire comme titre de transport grâce aux bornes embarquées de paiement sans contact dans les bus et tramways, et aux portiques des métros et funiculaires. Une avancée attendue et qui avait nécessité un investissement de 11 millions d’euros.

Sytral Mobilités annonce ce mercredi avoir déjà recensé près de 670 000 voyages payés via ce dispositif dans l’agglomération lyonnaise.

Et le syndicat mixte en charge des transports en commun met également en lumière une pratique encore méconnue des usagers : il est possible de multivalider un trajet, pour payer les tickets des personnes qui vous accompagnent, dans la limite de 5 personnes. Pour ajouter un autre voyageur il s’agit de présenter sa carte bancaire sur le valideur rouge dans les 10 secondes qui suivent la première validation, et ce jusqu’au nombre de voyageurs souhaités. Une manipulation peut-être un peu trop alambiquée pour certaines personnes, surtout s’il s’agit d’un parent seul avec ses enfants à surveiller.

Il suffira, en cas de contrôle, de présenter sa CB. Les agents TCL pourront la scanner pour savoir combien de tickets elle contient.