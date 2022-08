Dans la région : l’entourage du maire de Saint-Etienne aurait piégé un adjoint trop influent avec une sextape

Gaël Perdriau - DR

De tous temps, dans énormément de villes, on voit un élu prendre de l’importance, viser clairement le siège de maire et puis se ranger soudainement, sans explication. Dans les couloirs du pouvoir, on plaisante souvent, en se disant que quelqu’un a "un dossier" sur lui.













A Saint-Etienne, il semble, selon les informations de Mediapart, que la réalité a rattrapé la fiction. Nos confrères ont révélé que l’entourage du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a muselé un élu trop influent en le faisant chanter. Et pas n’importe quel chantage : une sextape montrant Gilles Artigues avoir une relation homosexuelle avec un escort boy dans une chambre d’hôtel à Paris. Or, l’adjoint centriste, père de famille respecté au sein de la communauté catholique ligérienne, ne pouvait se permettre que cette affaire s’ébruite. De quoi tuer dans l’oeuf une éventuelle dissidence au sein de la majorité de Gaël Perdriau. D'autant que Gilles Artigues est réputé pour partir au bras de fer avec les maires de Saint-Etienne. Si Perdriau a indiqué à Mediapart ne pas être au courant de cette affaire, tout comme son directeur de cabinet Pierre Gauttieri, la suite des révélations montre un système présumé bien rodé au sein de la mairie. L’élu Samy Kéfi-Jérôme aurait placé la caméra dans la chambre. Avec son compagnon de l’époque, Gilles Rossary-Lenglet, il aurait mis à exécution le plan contre 50 000 euros reçus de la Ville de Saint-Etienne. Les versements auraient été déguisés en subventions accordées à des associations qui reversaient ensuite l’argent au couple. Les révélations de Mediapart reposent sur le témoignage de Gilles Rossary-Lenglet, que dément également son ex-compagnon Samy Kéfi-Jérôme, évoquant des "affabulations". En attendant, la vidéo existe bien car le site d’informations en a publié des captures d’écran. Reste à savoir si la mairie stéphanoise l’a oui ou non utilisée pour mettre fin à d’éventuelles velléités politiques de la part de Gilles Artigues. X