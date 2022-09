Lyon : un habitant de la place Mazagran porte plainte contre Grégory Doucet

Ce lundi, il a déposé une plainte au tribunal judiciaire à l’encontre du maire de Lyon Grégory Doucet ; de l’adjoint à la Sécurité de la ville de Lyon Mohamed Chihi ; du conseiller délégué Arrondissement apaisé, tranquilité publique du 7e arrondissement Vincent Monot et de la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot. Parmi les motifs de plainte, non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui, non-respect du maintien de la tranquillité publique et non-respect de la réglementation des parcs. Le plaignant a également envoyé un courrier à la préfecture du Rhône en demandant une "implication pérenne de l’Etat pour la sécurité sur le secteur Mazagran".

"Les élus n’agissent pas à la hauteur de ce que tout citoyen est en droit d’attendre"

Riverain de la place depuis 2016, Baptiste J. a en moins d’un an "évité trois agressions directes des squatteurs de la place" déclare-t-il dans un mail envoyé à la rédaction. Il considère la place comme une "zone bouclée confisquée par les trafiquants et toxicomanes très agressifs". Le tapage nocturne est également permanent selon lui et "il est impossible d’ouvrir les fenêtres tellement les bruits sont incessants". Témoin de harcèlement sexuel, de déjections humaines, de jets de bouteilles et de tags haineux, le plaignant considère que la place est devenue "trop dangereuse".

La mairie du 7e arrondissement avait tout de même organisé une réunion avec quelques riverains en janvier dernier. Cette "laborieuse" rencontre n’était pas "sérieuse au constat quotidien de l’insécurité et des troubles qui règnent sur le secteur" d’après le Lyonnais.

En septembre 2021, il avait déjà déposé une plainte contre Grégory Doucet qui avait été classée sans suite en juin dernier. Baptiste demande que les élus "agissent à la hauteur de ce que tout citoyen est en droit d’attendre : un cadre de vie sain, propre, sécurisé et fréquentable".