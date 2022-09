La "conversation d'homme à homme" entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet dénoncée par la députée EELV Marie-Charlotte Garin

Ou plutôt, ils ont eu une "conversation d'homme à homme" comme le regrette Marie-Charlotte Garin.

La députée écologiste du Rhône s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle regrette de voir les élus locaux écartés du déplacement ministériel du jour. Grégory Doucet avait effectivement proposé au pensionnaire de la place Beauvau de déambuler dans la Guillotière et rencontrer les parlementaires et élus concernés. Mais Gérald Darmanin avait refusé, préférant réaliser une visite surprise du quartier lyonnais sans prévenir la mairie centrale.

"Le Ministre de l’Intérieur préfère une conversation d'homme à homme à un dialogue constructif avec les élu.es locaux et parlementaires. Est-il là pour trouver des solutions ou pour un énième coup de communication ? Je me tiens à disposition du Ministre et souhaite que les échanges soient apaisés, constructifs et les moyens au rendez-vous des attentes des Lyonnais", réagit ainsi Marie-Charlotte Garin.