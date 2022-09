Gérald Darmanin rencontre Grégory Doucet à Lyon : acte I, la surprise du chef

Le ministre de l'Intérieur avait programmé une simple réunion avec le préfet auparavant et devait ensuite enchaîner avec 45 minutes d'entretien avec le maire de Lyon.

Sauf que Gérald Darmanin a surpris tout le monde en se rendant à la Guillotière sans prévenir personne, pour déambuler et saluer des habitants et des commerçants.

A la mairie centrale, on apprend la nouvelle par les médias. Et forcément, on fulmine, puisque ce programme avait été proposé à Beauvau, qui avait refusé. L'ambiance, déjà peu prompte aux réconciliations, tourne au vinaigre avant même que les deux hommes ne se voient !

C'est à pied que le premier flic de France est arrivé en retard à l'Hôtel de Ville. Accompagné de son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi, Grégory Doucet est allé, tout sourire, à sa rencontre. Serrage franc de mains, grands sourires, tapes dans le dos : on peut imaginer que la discussion à venir dans le bureau du maire va finalement bien se passer.

Dans la cour, les journalistes sont bien moins nombreux que lors de la venue estivale du membre du gouvernement. "Le sujet n'intéresse personne à Paris, tout le monde est sur le décès d'Elisabeth II", souffle l'une d'entre eux.

Mais 1h20 plus tard, Gérald Darmanin est redescendu le premier et a filé, sans prendre la parole. Il a fallu cinq bonnes minutes ensuite à Grégory Doucet pour se présenter face à la presse.

L'édile écologiste a reconnu une "discussion franche". "On avait des désaccords politiques de fond", a poursuivi Grégory Doucet, regrettant une "visite très politique". "Je ne souhaite pas que Lyon devienne le terrain de jeu d'un ministre-candidat", complétait-il.

Concrètement, chacun est resté sur sa position. Gérald Darmanin, qui prendra la parole depuis la préfecture dans l'après-midi, attend des efforts de la municipalité en termes de recrutement de police municipale et de déploiement de vidéoprotection. Quant à Grégory Doucet, il veut que Beauvau "pallie le désengagement passé de l'Etat, avec les effectifs de la police nationale. A Lyon, on prend notre part".

