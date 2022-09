Lyon : le métro C s’équipe de 70 caméras connectées

Prévue à l’origine pour 2023, le métro C s’est finalement équipé de la vidéoprotection quelques mois plus tôt. Ce sont 14 caméras connectées qui sont présentes sur chacune des cinq rames du métro, soit 70 nouvelles caméras. Elles permettent une diffusion en direct au PC sécurité de SYTRAL via une liaison radio. L’objectif de ce nouveau dispositif est avant tout de renforcer la sécurité et il représente un budget de trois millions d’euros environ.

Plus de 10 000 caméras sont déjà déployées dans les stations, bus et tramways TCL. Ainsi, selon le bilan de la Stratégie de Sécurité et de prévention de la délinquance, en 2021, le réseau de transports en communs lyonnais a connu 0,46 atteintes par million de voyages. En moyenne, les autres réseaux des métropoles de plus de 250 000 habitants ont connu 1,57 atteinte d’après l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.

La sécurité est un sujet que Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, dit avoir à cœur. Il rappelle que "chaque année, SYTRAL engage plus de 26 millions d’euros pour la sécurité des voyageurs". Entre mars 2021 et mi-2022, de nombreuses actions ont été menées dont la hausse de l’utilisation du signalement numérique, une meilleure prise en charge des victimes d’agressions ou plus de 1300 opérations des forces de l’ordre.

Le métro A devrait suivre à son tour et être équipé de caméras connectées d’ici 2024.