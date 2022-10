Projet urbain Mermoz Sud : le maire de Lyon promet qu’il n’y aura pas de "quartier périphérique"

Avec quelques habitants du quartier Mermoz, le maire écologiste, accompagné notamment de la vice-présidente de la Métropole de Lyon Béatrice Vessiller et de la sous-préfète Salwa Philibert, a inauguré la Maison du Projet des Quartiers politique de la ville du 8e - Mermoz, Langlet, Santy Etats-Unis et Moulin-à-Vent.

Après une reconfiguration de Mermoz Nord, c’est demain le Sud qui aura droit à des investissements. Car Grégory Doucet l’a martelé, "il n'y a pas de quartier périphérique". "Les projets en cours et à venir ont un point commun : faire de ces quartiers populaires, des lieux où l’on peut vivre dignement, pratiquer du sport, se cultiver et accéder à des services publics. Les politiques de transition écologique que nous menons à la Ville de Lyon sont essentielles à la réalisation de cet objectif tant elles visent, d’abord et avant tout, au bien-être de toutes et tous", poursuivait-il.

Des opérations de démolition-reconstruction modifieront le paysage urbain et permettront de diversifier l’offre de logements (location ou accession à la propriété). Au total, ce seront 447 logements sociaux réhabilités par GrandLyon Habitat, 525 logements sociaux démolis et 830 nouveaux logements pour passer de 100% de logements sociaux à un habitat diversifié (locatif ou accession).

Un Pôle sportif et culturel de 2000m2 verra le jour en 2026 et fonctionnera comme une MJC.

Les groupes scolaires Louis-Pasteur et Olympe de Gouges seront aussi réhabilités. Le premier, après un chantier de démolition-reconstruction, comptera en 2026 14 classes, un restaurant scolaire, une cour nature et une antenne du Conservatoire de Lyon. Le second comptera également 14 classes à l’horizon 2028.

"Il faut souligner un travail conséquent de requalification de 6 hectares d’espaces publics pour apaiser la circulation, favoriser la pratique du vélo, conforter la trame paysagère en créant des corridors de fraîcheur et reconfigurer la place Latarjet", s’est félicitée Béatrice Vessiller, vice-présidente à l’Urbanisme.

A noter enfin que le jardin de Mermoz accueillera de nouvelles plantations dans un esprit "jardin méditerranéen".

La fin de ce grand projet Mermoz Sud est prévu pour 2030.