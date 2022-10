Euroligue : face à Milan, l'ASVEL entre d'emblée dans le vif du sujet

Les basketteurs villeurbannais reçoivent les Italiens de l'Olimpia Milan à l'occasion de la première journée de la prestigieuse compétition européenne, dont le coup d'envoi sera donné à 20h à l'Astroballe.

Après un début de championnat poussif, les hommes de TJ Parker abordent ce match sans pression, comme l'a expliqué Joffrey Lauvergne en conférence de presse d'avant-match : "On est toujours excité au début de la saison, mais à nous de rester calmes car c'est la première rencontre d'une longue série. On sera opposé à une équipe très forte, c'est un beau challenge et je pense qu'on est prêt à le relever".

"On va affronter une des plus grosses équipes d'Euroligue, construite pour finir dans le dernier carré", reconnait également TJ Parker.

Mais pas de quoi inquiéter le coach villeurbannais, pourtant privé de son capitaine, Charles Kahudi : "C'est sûr qu'on a besoin de prendre du rythme. On a besoin de s'entrainer ensemble et on ne l'a pas encore beaucoup fait avec toute l'équipe, donc c'est un peu compliqué. Mais Milan n'est pas encore tout à fait au point non plus. On sera à domicile, donc tout peut arriver. Il faudra partir de l'avant et faire un gros match".

F.L.