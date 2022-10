Lyon : les HCL lancent leur plan de sobriété énergétique

Comme d’autres institutions et collectivités, les Hospices Civils de Lyon viennent de dévoiler leur plan de sobriété énergétique avec au bout deux objectifs : "agir pour anticiper les risques et accélérer leurs capacités à réduire leur empreinte environnementale pour contribuer à la lutte contre le changement climatique".

Ce plan de sobriété énergétique comprend 18 axes de travail qui devraient permettre de parvenir à une réduction des consommations énergétiques des HCL de 10% d’ici 2024. Pour ce faire, six mesures vont être mises en application à court terme, notamment la limitation à 19 degrés de la température des locaux tertiaires et de tous les espaces hospitaliers qui le permettront sans nuire à la qualité des soins, la mise en veille systématique ou en mode économie des matériels informatiques et des installations techniques lors qu’ils ne sont pas utilisés, la rationalisation des espaces occupés par la réalisation d’une cartographie des usages, une campagne d’information sur les bons réflexes à adopter, l’identification de référents "économies d’énergies" dans les différents services et le raccordement au réseau de chauffage urbain de l’hôpital Frédéric Dugoujon à l’automne et de l’hôpital de la Croix-Rousse en 2023.

"Le plan de sobriété énergétique désormais engagé permettra aux Hospices Civils de Lyon d’aller plus loin, avec une volonté forte d’exemplarité, dans les actions menées, les résultats obtenus et l’adoption de nouveaux modèles de consommation", assure Raymond Le Moign, directeur général des HCL.