Karim Benzema à Bron pour inaugurer sa fresque avant la Coupe du Monde ?

Karim Benzema aurait promis de revenir dans son quartier du Terraillon pour présenter son Ballon d’Or 2022. Mais l’attaquant du Real Madrid pourrait bien faire un détour par la ville de l’Est lyonnais avant la Coupe du Monde au Qatar. En effet, la saison de Liga s’arrêtera le 10 novembre pour le club madrilène.

Tandis que le rassemblement des Bleus à Clairefontaine débutera le 14. Cela laisse le week-end de libre à KB9.

Selon nos informations, Adidas cherche à tout prix à le faire venir au pied de l’UC8 à Parilly. Car la fresque d’une trentaine de mètres de haut représentant plusieurs étapes de la vie du footballeur aura été terminée et sera visible depuis le périphérique.

L'équipementier tente de garder le secret sur le dessin final, mais on aperçoit déjà Karim Benzema enfant. Et il devrait être aussi représenté avec les maillots de l’OL, de l’Equipe de France et évidemment du Real Madrid dont il est aujourd’hui le capitaine incontesté.