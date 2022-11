Solide victoire de l’ASVEL contre Nancy (80-64)

L’ASVEL a parfaitement maîtrisé son match contre Nancy en clôture de la septième journée de Betclic Elite. A l’Astroballe, les Villeurbannais ont réussi à parfaitement s’imposer sur le score de 80 à 64 grâce à son duo formé par Amine Noua (19 points et 5 rebonds) et Youssoupha Fall (11 points et 12 rebonds).

Ce succès lui permet d’afficher un bilan désormais positif en championnat avec quatre victoires pour trois défaites depuis le début de la saison.

Les joueurs de T.J Parker retrouveront l’Euroligue dès vendredi (21h) sur le parquet du Virtus Bologna avec l’objectif de confirmer après la victoire la semaine dernière contre Vitoria.