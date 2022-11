Ultragauche/ultradroite : Grégory Doucet se remet à lancer des piques à Gérald Darmanin

Grégory Doucet, après avoir volontairement écrit à Emmanuel Macron plutôt qu'à Gérald Darmanin après le défilé de l'ultradroite à Lyon, a attaqué directement le ministre de l'Intérieur.

Sur Twitter, le maire écologiste a regretté "l'absence de forces de l'ordre et le silence du ministre de l'Intérieur face à l'ultradroite à Lyon". Surtout selon lui "quand on voit le dispositif exceptionnel à Sainte-Soline" pour contenir l'action de l'ultragauche contre les projets de bassines et retenues d'eau.

"Le Président de la République a pourtant fait de la lutte contre l'extrême-droite un combat prioritaire", lance Grégory Doucet, qui avait réclamé au chef de l'Etat une audience, ainsi que la dissolution des Remparts et de l'aide pour fermer leurs locaux de la Traboule et de l'Agogé dans le Vieux-Lyon.

Interrogée, la préfecture du Rhône dément l'absence de forces de l'ordre lors du défilé de l'ultradroite le 21 octobre : une cinquantaine de policiers étaient sur place pour encadrer le cortège. Et de rappeler que le préfet avait saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête.

Pour rappel, l'origine de la brouille entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin remonte à l'année dernière, lorsque le pensionnaire de la place Beauvau avait tancé l'édile sur le manque de vidéosurveillance à la Duchère suite à une fusillade visant un équipage de la BAC. Le point culminant de cette mésentente était survenu fin juillet, lorsque Grégory Doucet avait boycotté le déplacement du ministre à Lyon. Leurs retrouvailles en septembre avaient été glaciales.