"Aimez les policiers !" : acte II, Gérald Darmanin demande à Grégory Doucet "moins d'idéologie et plus d'amour"

C'est là qu'il a débriefé avec la presse ce qui s'était dit avec le maire de Lyon, puisque le ministre de l'Intérieur avait refusé de participer avec lui au micro tendu en mairie centrale.

Aux côtés du préfet du Rhône Pascal Mailhos et du DDSP Nelson Bouard, Gérald Darmanin a rappelé qu'il "n'y a pas une autre ville de France où le ministre de l'Intérieur donne une unité de force mobile entière au préfet pour un quartier qui, si je puis me permettre, est en plein dans son centre-ville. On ne parle pas d'une banlieue avec des tours extrêmement élevées et des difficultés autour".

Avant d'embrayer sur Grégory Doucet et son lien particulier avec les forces de l'ordre : "La police ne peut pas y arriver toute seule. Elle demande à être encouragée, elle demande des preuves d'amour. J'ai envie de dire au maire de Lyon : 'aimez les policiers, ce sont des Lyonnais et des Français qui essayent de faire leur travail'. Un peu d'amour quoi ! Moins d'idéologie et plus d'amour. C'est ce que je lui ai demandé".

Une semaine compliquée donc pour le premier magistrat écologiste, qui était taclé jeudi lors de la conférence de presse de FO Police Municipale Lyon. Etait alors révélé le nombre d'agents sur le terrain par jour. Si c’est le mercredi qu’il y a le plus de policiers disponibles, soit 106 répartis entre le matin et l’après-midi, le week-end compte le moins d’agents. D’après le porte-parole du syndicat, il n’y aurait que 58 policiers municipaux le samedi et seulement 20 le dimanche. Passé 23h, ce nombre descendrait à 7.

Gérald Darmanin a promis de son côté qu'il reviendrait entre Rhône et Saône dans un mois et demi.

À sa sortie de la préfecture, le ministre de l’Intérieur invite @Gregorydoucet à « aimer » les policiers lyonnais. pic.twitter.com/Hi7F4THGiW — Lyon Mag (@lyonmag) September 9, 2022