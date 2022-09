Guerre des chiffres et défiance : le torchon brûle entre Grégory Doucet et sa police municipale

Alors que les violences "explosent depuis 2015" selon le syndicat, le maire de Lyon a envoyé un courrier à la FOPM où il considère que leur contestation sur les réseaux sociaux et dans les médias "ternit l’image de la police municipale". Dans ce contexte, le syndicat sera reçu le 14 septembre par le cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne.

Le syndicat dénonce un manque de dialogue social avec la mairie de Lyon et le gouvernement. Surtout, il conteste les chiffres erronés du ministère de l’Intérieur qui parle de 365 agents municipaux. Or, selon Bertrand, porte-parole de la FOPM, il n’y aurait que 291 policiers dont 182 sur le terrain. "Les 365 représentent un objectif, c’est le nombre de postes budgétés. Mais où va l’argent pour les postes non-affectés ?" se demande-t-il.

Le nombre de places vacantes a légèrement diminué depuis 2020 passant de 80 à 74 policiers municipaux mais cela ne satisfait pas le porte-parole : "Nous ne sommes pas des chiffres, nous sommes des policiers". Normalement, il faudrait un agent pour 1000 habitants mais selon les chiffres du syndicat, ce serait plutôt autour d’un agent pour plus de 2800 habitants. "On devrait être au minimum 520 à Lyon, pas 291" ajoute un des collègues de Bertrand.

Un agent pour 2800 habitants

Bertrand fait ensuite la liste des agents sur le terrain par jour. Si c’est le mercredi qu’il y a le plus de policiers disponibles, soit 106 répartis entre le matin et l’après-midi, le week-end compte le moins d’agents. D’après le porte-parole, il n’y aurait que 58 policiers municipaux le samedi et seulement 20 le dimanche. Passé 23h, ce nombre descendrait à 7. "On priorise les interventions pour les assistances à personnes, mais pour une mission de stationnement, il peut y avoir trois à quatre heures de délai" soupire-t-il.

Agacé par les contre-vérités du ministère, il dévoile la fiche de paie d’un de ses camarades, policier depuis 22 ans. "Le ministère parle d’un salaire à 2600 euros, mais lui ne touche que 2061 euros, comment est-ce possible ?" Pour Bertrand, la profession fait face à "un mépris et un manque de considération".

A.C.