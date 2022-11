Lyon, nouveau désert médical en Une de LyonMag au mois de novembre !

Le numéro de LyonMag daté du mois de novembre est désormais disponible.

Il est de plus en plus dur d'obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste à Lyon et dans le Rhône. Rares sont ceux qui prennent de nouveaux patients ou acceptent de devenir médecin traitant. Lyon est-elle en train de devenir un désert médical ? Constat, bilan, solutions apportées : LyonMag réalise un dossier complet sur une situation qui pourrit le quotidien de nombreuses personnes.

Au sommaire de ce numéro de novembre :

Médecins traitants, rendez-vous : bientôt impossible de consulter à Lyon ?

Banlieues de Lyon : un scénario à la Athena est-il possible ?

Elsa & Cyril, les photographes et vidéastes du rêve

Zoom bien-être : quand la philosophie du Snoezelen devient accessible à tous à Lyon

Karim Benzema, le Ballon d'Or du peuple