Lyon : manifestation de la CGT ce jeudi pour une revalorisation du Smic à 2000 euros brut

La CGT demande une revalorisation du Smic à hauteur de 2000 euros brut, la hausse de 10% du point d’indice de la fonction publique et l’indexation des salaires et des pensions avec l’inflation. Le syndicat souligne qu'à Lyon "tout augmente sauf les salaires". Une manifestation est prévue sur la place Jean Macé à 11h30 et le cortège se déplacera jusqu’à la place Bellecour.

Plusieurs secteurs vont être touchés par cette journée de mobilisation. Les agents de la direction de l’Education de la Ville de Lyon seront en grève. Ainsi le personnel en cantine scolaire et les Atsem seront moins présents. La CGT dénonce notamment un "manque de personnel et de remplacement criant". De plus, le syndicat revendique une prime spéciale inflation de 1000 euros, la fin des contrats à 35h pour passer à 32h, l’embauche massive de fonctionnaires et une véritable reconnaissance de la pénibilité de ces métiers.

Certains services de santé pourraient aussi être affectés. La CGT a déposé un préavis de grève dans "les établissement sanitaires et sociaux, médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, l’Etablissement français du sang et les établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC)".

Enfin, bien qu’ils ne soient pas rattachés à la CGT, les chauffagistes de la Ville de Lyon poursuivent leur grève jusqu’au 22 novembre minimum.