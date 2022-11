Caméras, alarmes, bornes anti-bélier : la Région débloque 10 millions d’euros pour sécuriser les écoles

Laurent WAUQUIEZ, le président LR de la Région, s’est rendu au sein de l’école Pierre-Cot de Bron ce lundi pour présenter le "Pack sécurité écoles".

"Nos écoles sont de plus en plus confrontées aux incivilités, aux dégradations, à la violence et aux actes délictueux. Face à ces phénomènes, la Région a, depuis 2016, refusé le fatalisme et décidé d’agir en faisant de la sécurité l’une de ses priorités", justifient les services de la Région.

Ces dix millions d’euros permettront de financer notamment l’installation de systèmes de vidéoprotection aux abords des écoles et le remplacement de caméras obsolètes ou vandalisées (50 000 € par an et par commune), mais aussi l’acquisition de bornes anti véhicules-béliers (10 000 € par an et par commune), le déploiement de dispositifs liés au Plan Particulier de Mise en Sûreté relatif aux attentats et aux intrusions (5 000 € par an et par commune) ainsi que l’acquisition d’équipements liés à la sécurisation des entrées/sorties d’écoles pour la police municipale ou le personnel municipal exerçant ces missions.

Par commune, ainsi, l’aide régionale dédiée à la sécurisation des écoles pourra atteindre 65 000 € par an.

"Nos écoles sont, et doivent toujours rester, des sanctuaires. Mais, comme partout, on voit depuis quelques années la situation se dégrader : trafic de drogues aux abords des établissements scolaires, bagarres à proximité, dégradations, vandalisme... Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons protéger nos enfants. C’est tout le sens de ces nouveaux dispositifs qui permettront, comme nous l’avons déjà fait pour nos lycées, de sécuriser nos écoles et d’accompagner tous les maires de la région qui font le choix d’agir contre l’insécurité", a déclaré Laurent Wauquiez.