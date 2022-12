Givors : le maire révèle un nouveau courrier raciste reçu

Et Mohamed Boudjellaba a accusé son vis-à-vis d'attiser la haine, et par ricochet indirect de donner le "courage" à certains d'envoyer des courriers anonymes de menaces. L'édile (DVG écologistes) a ainsi brandi le dernier en date, reçu le 29 novembre, qui consiste en une coupure de presse avec des commentaires manuscrits.

Il s'agit du carnet rose du Progrès avec la photo d'un enfant né à Givors. "Et allez, encore un bougnoule", a écrit le corbeau. "Givors ville de merde, nique les bik (pour bicot ndlr)" a également été rédigé, et lu à voix haute par Mohamed Boudjellaba au conseil municipal.

"Tant que je serai à ce poste, et même ailleurs en tant que citoyen, je me battrai contre cette haine et ces personnages hideux, et contre vous (Fabrice Riva ndlr) et vos idées préconçues", a ensuite indiqué le maire givordin.

Une sortie applaudie par la majorité dans l'assemblée.

Fabrice Riva a tenu à répondre : "Dire 'vous êtes un raciste', c'est surfait. L'extrême-gauche traite tous les gens de racistes car ils le sont profondément". Avant d'être critiqué par plusieurs élus prenant la parole et lui intimant de tenir "ses troupes" sur les réseaux sociaux.