Le maire de Givors attaque la Région et demande à Laurent Wauquiez de "respecter ses engagements"

Mais c’est une attaque inédite dont il fait l’objet actuellement. Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, a déposé un recours devant le tribunal administratif pour forcer la Région Auvergne-Rhône-Alpes à verser sa part dans le projet de réhabilitation du quartier des Vernes. Soit 2,4 millions d’euros que la collectivité n’a toujours pas débloqué, alors que 50 millions d’euros seront nécessaires pour le mener à bien. D’autant que le chantier a démarré.

Selon nos confrères de Médiacités, le recours a peu de chances d’aboutir car il faut prouver que la subvention promise mais non attribuée porte préjudice. Or, la Région doit apporter la plus petite enveloppe du tour de table des Vernes, loin derrière la Métropole de Lyon (7,5 millions d’euros), Alliade Habitat (8,4 millions) ou encore la mairie de Givors (5,5 millions).

"J’en appelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes à respecter ses engagements dans le projet de réhabilitation du centre commercial des Vernes. Je souhaite que la région traite de façon équitable ses territoires et respecte les habitants des quartiers populaires.la ville n'a pas les moyens de se substituer à la région. Je ne force pas la région mais je lui demande juste de respecter ses engagements….", s’explique l’édile divers gauche écologiste de Givors.

1/2 J'en appelle @auvergnerhalpes de respecter ses engagements dans le projet de réhabilitation du centre commercial des Vernes. Je souhaite que la région traite de façon équitable ses territoires et respecte les habitants des quartiers populaires. https://t.co/ED8Fhztz7R — Mohamed Boudjellaba (@CEGivors2020) March 11, 2023

La Région de son côté accuse plutôt la lenteur de Mohamed Boudjellaba et dit avoir "provisionné une enveloppe de 2,4 millions d’euros pour participer à la réhabilitation du quartier des Vernes dans le cadre de dispositifs de politique de la Ville de l’Etat par une convention avec la ville de Givors qui prévoyait un engagement des travaux avant le 31 décembre 2020. Du fait du maire, les travaux inscrits dans le cadre de cette convention ont tardé à démarrer. Son incapacité à porter correctement ce projet place aujourd’hui la ville dans une situation difficile, ce qui est regrettable".

"La Région ne peut pas bloquer indéfiniment de telles sommes alors que les subventions régionales ont vocation à investir pour nos habitants et nos territoires. Le retard pris par la commune ayant en outre privé de financement pendant plusieurs années des projets dans d’autres territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes", conclut la collectivité.

Toujours selon Médiacités, plusieurs autres communes de taille égale ou de plus petits villages ont constaté également des retards dans les subventions promises par la Région.