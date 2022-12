ZFE : seulement dix demandes d'aides de la Métropole de Lyon effectuées pour changer de véhicules

Sur la gestion de l'épisode neigeux évidemment. Mais aussi sur les aides mises en place pour accompagner les habitants dans le déploiement de la Zone à Faibles Emissions.

On a ainsi appris que seulement dix personnes avaient fait une demande d'aide pour l'achat de voiture électrique, hybride non-rechargeable ou essence Crit'Air 1 ou de vélos familiaux type cargos, triporteurs, longtails à assistance électrique ou mécanique. La collectivité propose 1000 à 2000 euros, selon le niveau de revenu fiscal de référence par part du demandeur, afin de favoriser l'abandon progressif des véhicules les plus polluants.

Sur les 4,85 millions d'euros débloqués par la Métropole, seulement 13 000 ont été utilisés selon le Progrès.

En comparaison du succès de l'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique il y a trois ans, c'est un four.

Et c'est d'autant plus inquiétant qu'au 1er janvier 2023, les contrôles suivis de contraventions débuteront dans la ZFE puisque les véhicules Crit'Air 5 n'y sont plus autorisés depuis septembre.

Vice-président délégué aux Déplacements, Jean-Charles Kohlhaas a reconnu qu'il faudrait peut-être "adapter le dispositif pour être plus efficace".