Romain, c’est quoi cette histoire de taxe qui augmente ?

Et forcément dès qu’il s’agit de taxes à Lyon comme dans le reste de notre chère patrie, ça va râler sec entre commentaires de courageux anonymes sous pseudo sur les réseaux sociaux, débat entre majorité qui expliquera que c’est nécessaire et opposition qui dira que c’est pas bien, et avis plus ou moins éclairés de divers acteurs.

C’est quoi la taxe foncière ? Qui paye ?

La taxe foncière, qui touche les propriétaires de foncier (appartements, garages…) bâtis à Lyon, est l’un des derniers moyens autorisés à une commune pour financer ses missions. Missions qui sont pourtant grandes en matière culturelle, d’éducation, d’enfance, de sports, de sûreté, d’environnement, de logements… Gérard Collomb l’avait augmentée plusieurs fois à son époque pour faire face aux missions de la commune de Lyon. Il est d'ailleurs curieux de voir ses amis réunis autour du conseiller municipal Yann Cucherat contester une hausse qu'ils ont eux-mêmes votée à plusieurs reprises quand ils étaient dans la majorité. Oui je sais Michel c'est bizarre la politique parfois.

La hausse, si elle est votée au conseil municipal du 19 janvier prochain par Audrey Hénocque, adjointe aux Finances de la Ville de Lyon, devrait représenter quelques dizaines d’euros par an pour les propriétaires lyonnais. Elle ne toucherait pas les plus précaires d’entre eux qu’ils soient âgés ou prestataires de minimas sociaux. Oui Michel il y a aussi des propriétaires en situation difficile dans notre ville qui a vu le prix de son mètre carré exploser. Et aussi des gens dont la propriété a pris beaucoup de valeur en quelques années. Même si tout ça a tendance a se tasser depuis quelques mois.

Pourquoi que ça augmente cette histoire ?

L’évolution de la taxe est compréhensible: il y a les prix de l’énergie qui ont explosé. Et les dotations de l’Etat ont peu évolué alors que l’inflation est là également. Lyon est, même après cette augmentation, l'une des très grandes villes les moins taxées de France.

Où va l’argent de la taxe foncière ?

Tiens prends la sécurité : c’est là où Grégory Doucet se fait le plus régulièrement insulter sur les réseaux sociaux : le maire serait permissif, la ville serait une réplique française des quartiers à gangs les plus dangereux de Compton ou de Molenbeek. Le citoyen passerait son temps à circuler entre les gangs les plus divers comme dans GTA et devrait se faire escorter par des gardes du corps pour aller acheter ses poireaux chez LIDL ou à l’Epicerie Equitable. Chaque matin serait rythmé par un rythme de bombardements à faire passer le drame (lui bien réel) de Marioupol pour une aimable plaisanterie. Et l’on trouverait des fusils à pompe cachés dans chaque casier non genré de chaque maternelle. Si, si c’est la sœur de la mère de mon cousin qui l’a dit sous pseudo dans un commentaire sur ce site !

C’est pourtant en matière de sécurité que des efforts budgétaires sont concentrés par la Ville, ce qui n’est pas forcément là que certains attendaient une mairie EELV. Et ceci alors que ce sujet est davantage une affaire d’Etat que de commune . C’est aussi pour ça que ça s’embrouille façon MMA entre Darmanin et Doucet sur ce sujet.

Il devrait y avoir 100 nouveaux policiers municipaux embauchés par la Ville de Lyon dont plus de 50 cette année. Cela accompagné d’une revalorisation salariale afin de trouver plus facilement à recruter (car la mairie a du mal à trouver de nouveaux policiers municipaux) et à améliorer les conditions de vie de ceux qui nous protègent. Et il y a aussi 5 millions d'euros pour rénover les caméras et les équipements. La sécurité est un droit mais la faire respecter a un coût.

Au-delà de la sécurité, une ville, ça coûte. Bellecour est minérale et on y aimerait plus de vie ? C’est bien normal mais il faut un peu d’argent (1 million et demi) pour ça. Réaménager La Guillotière? C’est pas plus gratuit. Pas plus que les nouvelles écoles, les parcs, l’isolation des bâtiments etc n’existent sans bourse délier, une ville quoi ça ne marche pas tout seul. C’est bien ça le sens d’une commune : mettre des moyens en commun…

