Lyon : des mineurs volent un téléphone, nient les faits et agressent des policiers

Quatre individus l’ont agressé avant de partir avec son téléphone. La victime a interpellé une patrouille de police à proximité pour signaler le vol. Grâce à la géolocalisation, le portable a été retrouvé place de la Bourse.

Sur place, la victime a reconnu deux des suspects, mineurs et bien connus des services de police. L’un d’eux, âgé de 17 ans, fait l’objet d’une fiche de recherche à la suite de sa fugue.

Les mis en cause ont nié les faits lors de leur garde à vue et ont agressé trois policiers qui ont porté plainte.

Ils ont été présentés au juge pour enfant ce vendredi en vue d’une mise en examen.