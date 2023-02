Des vacances salvatrices pour Grégory Doucet après la pire semaine de son mandat ?

A la polémique Salah Hamouri qui impliquait le rejet par la communauté juive lyonnaise et un sermon médiatisé de la nouvelle préfète du Rhône Fabienne Buccio s’est rajouté la parution du sondage Ipsos commandé par la rédaction de LyonMag et qui, pour la première fois, donnait une température chiffrée du mécontentement des habitants de Lyon vis-à-vis de leur maire et des actions de la Ville de Lyon.

Deux séquences compliquées à gérer et qui risquent de laisser des traces.

Ce qui va aider l’édile écologiste à mettre cet épisode derrière lui, ce sont les vacances scolaires. Deux semaines durant lesquelles il va pouvoir faire profil bas, où les conférences de presse, les annonces et apparitions médiatiques seront mises en pause.

Autre particularité bienvenue pour les Verts du calendrier de février : il n’y a pas de conseil municipal ce mois-ci. La prochaine fois que les élus de la majorité et de l’opposition se retrouveront à l’Hôtel de Ville, ce sera le 9 mars. Soit plus de 30 jours après la parution du sondage qui met à mal la popularité de Grégory Doucet. S'il reviendra évidemment sur la table ce jour-là, de l'eau aura coulé sous les 29 ponts de la capitale des Gaules.

Son cabinet et lui font désormais le dos rond et préparent la riposte. Le premier magistrat de Lyon mettra-t-il de l'eau dans son vin ?

D'ici quelques jours, il prendra connaissance des résultats de l'audit interne mené concernant la vidéoprotection et son déploiement en ville. Attaqué sur le sujet de la sécurité dans le sondage, et alors que ce dossier est à l'origine des crispations de la mairie centrale avec Gérald Darmanin et par ricochet avec la préfecture, prendra-t-il le risque d'abandonner ce dispositif si l'audit l'y encourage ?