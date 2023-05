Christophe Chabrot : "Un maire ne peut pas faire de plan de mandat sur les compétences de la Métropole de Lyon"

Auteur d'un livre sur la Métropole de Lyon et cette question "Et après ?", Christophe Chabrot avait été auditionné par la mission parlementaire du Sénat sur la collectivité unique en France. Il avait notamment indiqué aux sénateurs qu'il conviendrait de découpler les élections municipales et métropolitaines, ce qui pourrait rallonger de deux ans le mandat de Bruno Bernard. Selon lui, il est nécessaire d'éviter la "grosse confusion de 2020". "Beaucoup d'élus n'ont pas tracté sur les élections métropolitaines, il n'y a pas eu de vrais débats sur les enjeux métropolitains à part l'Anneau des Sciences ou le logement social. (...) Découpler les élections permettrait de faire apparaitre l'identité métropolitaine et ses enjeux", indique Christophe Chabrot.

"Un maire ne peut pas faire de plan de mandat sur les compétences de la Métropole", rappelle le maitre de conférences.

Contacté par des collègues polonais, italiens ou espagnols qui s'intéressent à la collectivité imaginée par Gérard Collomb et Michel Mercier, Christophe Chabrot estime que "la Métropole de Lyon n'est pas un modèle mais peut être une référence. Selon les résultats qu'elle aura, elle pourra donner des idées".

00:00 Intérêt autour de la Métropole de Lyon

00:51 Commission du Sénat

01:39 Séparer élections municipales/métropolitaines

04:12 Difficultés à travailler ensemble

05:48 Prime majoritaire

08:32 Modèle en Europe ?

10:57 Statut des communes