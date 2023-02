Manifestation contre la réforme des retraites à Lyon : entre 10 700 et 30 000 personnes dans la rue ce mardi

Alors que 45 000 manifestants avaient été recensés la semaine dernière, ce sont entre 10 700 selon la préfecture du Rhône et 30 000 personnes selon les syndicats qui se sont retrouvées à défiler entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Une participation en baisse alors que le texte est arrivé à l'Assemblée nationale ce lundi.

Le cortège poursuit sa route. Des manifestants ont renversé une benne et se sont armés de bouteilles en verre. pic.twitter.com/XaNjCaRd1W — Lyon Mag (@lyonmag) February 7, 2023

Plusieurs débordements ont été à signaler, poussant les forces de l'ordre à faire usage du canon à eau sur le pont de la Guillotière. Des tags "ACAB" ont été réalisés sur les palissades entourant la statue de Louis XIV place Bellecour. Plus tôt durant la manifestation, quelques containers à verre avaient été renversés en vue de fournir des "munitions" aux black blocs qui visaient les CRS. Aucun blessé des deux côtés et aucune interpellation concernant les manifestants.

Pont de la Guillotière, la police a utilisé un lanceur à eau pour disperser les manifestants. Certains ont d'ailleurs lancé des bouteilles sur les policiers. pic.twitter.com/cUN7AfwcQw — Lyon Mag (@lyonmag) February 7, 2023

Quel avenir désormais pour le mouvement ? Les syndicats doivent se rassembler pour faire le point sur la mobilisation nationale. Mais il est probable qu'au moins encore une manifestation ait lieu la semaine prochaine pour accompagner le travail des députés. En tête de cortège à Paris ce mardi, Philippe Martinez (CGT) appelait déjà à des "grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles".