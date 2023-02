L’épisode de pollution persiste à Lyon : des mesures d’urgence renforcées

Le bassin lyonnais et le Nord-Isère connaissent depuis plusieurs jours un épisode de pollution "désormais de type mixte (PM et NO2) d’après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes".

La préfète du Rhône a par conséquent décidé d’activer ce lundi après-midi le niveau d’alerte N2 avec au bout le renforcement des mesures d’urgence déjà prises.

Elle concerne d’abord le secteur agricole avec l’interdiction de l’épandage de fertilisants minéraux et organiques sans aucun procédé d’enfouissement. Le secteur industriel est également touché. "Toute unité de production, émettrices de particules fines, de Nox, ou de COV déjà à l’arrêt, n’est autorisée à reprendre son activité qu’à la fin de l’épisode de pollution", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture du Rhône qui précise également que les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte pollution étaient désormais activées.

Dans le secteur du BTP, et plus particulièrement sur les chantiers, les travaux générateurs de poussières (démolition, terrassements…) sont arrêtés et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

Ce renforcement des mesures prend effet à partir de 17h ce lundi.

La circulation différenciée reste instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire au sein de la Zone à Faible Emissions (ZFE). Les automobilistes doivent détenir une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2 pour circuler. Les contrôles de vitesse sont également renforcées tout comme les contrôles concernant le respect de la circulation différenciée.