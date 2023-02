Fusion Oullins-Pierre-Bénite : le député Cyrille Isaac-Sibille également favorable à une consultation des habitants

Le député MoDem de la 12e circonscription du Rhône où se trouvent les deux communes se demande dans un communiqué de presse "quels intérêts" sont servis par cette union. "Etre fort est important mais pour servir quel intérêt ? Celui des citoyens et de la proximité ou celui des élus, de leur administration et de leur poids politique", poursuit le parlementaire.

"Partisan du débat, je souhaite que les Pierre-Bénitains et les Oullinois soient informés sur les points positifs et négatifs de cette fusion, qu'un temps de réflexion et de débat leur soit donné, qu'une consultation soit organisée. Ne confondons pas vitesse et précipitation", réclame enfin Cyrille Isaac-Sibille.

Les maires de Pierre-Bénite @JeromeMoroge et de @VilledOullins @pouzergue ont mis au débat (ou avancent-ils à marche forcée ? ) une proposition de fusion (-absorption) de leurs 2 communes : informons, donnons un temps de réflexion et consultons les habitants des 2 communes ! pic.twitter.com/9zVgDJzDxJ — Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) February 23, 2023

Depuis l'annonce inattendue de cette fusion qui pourrait intervenir au 1er janvier 2024, rares sont les voix à s'être élevées pour se féliciter d'un tel projet. Beaucoup y voient une manière de freiner les chances de la gauche et notamment des Verts de rafler Oullins au prochain scrutin municipal.