Perfluorés : la confédération paysanne invite les agriculteurs du Rhône à refuser les inspections de la Draaf

En ce moment la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf) sillonne le sud et l’ouest Lyonnais pour demander l’autorisation aux agriculteurs de réaliser des contrôles chez eux afin de déceler d’éventuelles traces de perfluorés (PFAS). Aussi appelée Forever Chemical, cette substance polluante est dite éternelle parce qu’elle s’accumule dans les sols, les airs et les eaux et est très difficile à éliminer. La source de cette pollution pourrait être l’Usine Arkema située à Pierre-Bénite ou encore l’usine Daikin.

Pour le moment les contrôles se font sur la base du volontariat, c’est pourquoi la Confédération Paysanne encourage pour le moment les agriculteurs à "refuser tout contrôle tant qu’aucune protection n’est mise en place par la préfecture". Le scandale pourrait faire beaucoup de bruit si la direction régionale découvrait d'importantes traces de PFAS dans les produits des paysans du sud et de l’ouest lyonnais. "Il y a un grand risque que nous nous voyions stigmatisés, voire interdits de vendre nos produits, sans aucun dédommagement possible. Alors même que nous ne sommes pas à l’origine de cette pollution", déplore la Confédération Paysanne dans un communiqué. Par cette prise de position le syndicat veut protéger les personnes qui sont peut-être touchées par ce phénomène.

Dans son communiqué, en plus d’un cadre juridique en cas de contamination, la Confédération Paysanne demande que les noms des paysans ainsi que leurs communes soient anonymisés pour éviter toute stigmatisation. " La Confédération paysanne demande à la DRAAF à être associée rapidement aux travaux d'analyses. Il y a urgence à régler ce problème, à protéger les populations ET les paysans." écrit-elle encore.

Il faut savoir que les PFAS sont très polluants pour l’environnement mais aussi très nocifs pour la santé puisque les études montrent qu’ils peuvent avoir des effets négatifs sur le foie, le développement de l’enfant et peuvent également être cancérigènes et affecter le système immunitaire. La découverte de ces polluants dans les terres des agriculteurs lyonnais pourrait faire éclater un grand scandale sanitaire. Même si ce vendredi le journal le Monde a sorti une enquête montrant l’inaction du gouvernement lorsque des traces de pollutions perfluorées sont découvertes.