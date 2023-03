Laetitia Lepore, épouse Refoufi, a disparu depuis le 27 décembre 2022. Elle n’a plus donné de nouvelles à sa famille depuis cette date.

Elle est âgée de 40 ans environ, a les cheveux longs, bruns et ondulés et mesure entre 150 et 160 cm. Sa corpulence est plutôt mince et a des piercings au nez et sur la langue ainsi que des tatouages sur l’épaule et la cheville.

Si vous avez des informations utiles à l’enquête, n’hésitez pas à contacter le 06 76 40 00 81 ou le 17 en dehors des heures ouvrables.