Que contient le budget primitif 2023 de la mairie de Lyon ?

Presque 900 millions d’euros, 892 pour être précis. C’est le montant du budget primitif 2023 de la Ville de Lyon. Et voici ce qu’il contient.

En ce qui concerne les dépenses, la municipalité dirigée par Grégory Doucet promet 685,9 millions d’euros de dépenses auxquels s’ajoutent 6,2 millions d’euros de frais financiers et 200 millions d’euros de capital de la dette et de dépenses d’investissements. Au niveau des recettes, ce ne sont pas moins de 769,6 millions d’euros qui sont prévus avec 200 millions d’euros d’investissements, sous formes d’auto-financement et de recettes propres et d’emprunts. A noter que la Ville s’auto-finance à hauteur de 77,6 millions d’euros.

Avec 892 millions d’euros, le budget primitif de cette année est donc supérieur de 69 millions d’euros par rapport à celui de 2022 qui s’élevait à 823 millions d’euros.

"Nous présentons un budget de fonctionnement 2023 totalement à l’équilibre, ce qui est très important pour nous et va nous permettre de poursuivre notre plan de mandat", explique Grégory Doucet.

L’éducation comme premier poste de dépense de la mairie, la sécurité cinquième

Les écologistes ont fait de l’éducation des jeunes Lyonnais une de leur priorité et le budget primitif 2023 le démontre bien.

Sur les 692,1 millions d’euros de dépenses de fonctionnement, ce sont 28% qui sont directement dédiés à l’éducation. L’adjointe de Grégory Doucet déléguée à l’éducation Stéphanie Léger rappelle que la municipalité souhaite "construire le Lyon des enfants".

La mairie en a profité pour annoncer notamment la création de 3 nouvelles écoles qui devraient ouvrir pour la rentrée prochaine. Une première dans le 2ème arrondissement de Lyon au nom d’Eugénie Brazier, "icône de la gastronomie lyonnaise" pour le maire EELV, composée de 15 classes (9 élémentaires et 6 maternelles, ndlr), d’une crèche et d’une rue des enfants pour un coût total de 12 millions d’euros. Deux autres écoles se trouveront dans le 7ème arrondissement et seront aux noms de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine et de Wangari Maathai, première femme africaine prix Nobel de la Paix. Elles pourront accueillir chacune 18 classes pour un coût respectif total de 18 et 23 millions d’euros.

Avec 23% et 11%, la culture et patrimoine ainsi que la petite enfance complètent le podium des principaux postes d’investissements lyonnais. Suivent ensuite les espaces publics avec 9% et la sécurité et la prévention des risques avec 8%.

Des subventions aux personnes de droit privé en baisse

Avec une diminution de 9,4% par rapport au budget primitif de l’année dernière, les subventions aux personnes de droit privé s’élèvent cette année à 70 millions d’euros. Parmi les évolutions, on peut noter que les subventions aux associations gestionnaires de structures de la petite enfance reçoivent 1,5 million d’euros supplémentaire, 1 million d’euro sera alloué aux MJC et à la mise en place de la maraude social dans le secteur de la Guillotière et 60 000 euros seront dédiés au projet de la Maison des Femmes.

La mairie poursuit son développement des services publics

La municipalité EELV a également annoncé la création nette de 75 postes supplémentaire dans les domaines de la petite enfance et de la police municipale "ce sont deux secteurs où nous investissons fortement", assure l’édile lyonnais.

Un budget supplémentaire sera également alloué pour la politique sociale de l’employeur. "Nous allons par exemple faire un effort supplémentaire sur la contribution à la prévoyance santé de nos agents. C’est très important qu’ils puissent bénéficier d’une politique sociale", termine Grégory Doucet.

T.B.