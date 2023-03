Vigilance vent et orages ce lundi après-midi sur le Rhône

Le vent va se lever ce lundi, sur une bonne partie de la France, et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rhône est placé en vigilance orange pour les orages et et en vigilance jaune pour des vents violents par Météo France. Le vent devrait se lever dans les prochaines heures, tandis que la vigilance pour les orages débute à 15h. Sont concernés également les départements de l’Ain et l’Isère.

La Saône-et-Loire en orange

D’autres territoires de la région sont placés en vigilance orange aux orages, c’est le cas de la Saône-et-Loire, le Jura ou encore la Loire. En tout, 21 départements de France sont en orange, du Haut-Rhin jusqu’à l’Ariège. La vigilance repassera en jaune dès ce mardi. Le Rhône repassera en vert.

Prudence dans vos déplacements.