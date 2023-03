Pierre Oliver : "La Presqu'île apaisée, un projet de bunker qui a pour ambition de détruire le commerce traditionnel"

L'actualité brûlante de la semaine, c'est le recours au 49.3 ce jeudi pour faire passer la réforme des retraites. Depuis Lyon, Pierre Oliver se dit "plutôt favorable à une réforme car le système ne peut pas tenir en l'état" et aurait préféré un système de "retraite par capitalisation". Le maire LR du 2e arrondissement trouve toutefois que "ce 49.3 et cette réforme viennent au plus mauvais moment car les Français ont du mal à boucler leurs fins de mois".

Le patron de la droite lyonnaise condamne également les dégradations commises jeudi soir par des casseurs d'extrême gauche : "Les deux extrêmes doivent être mis au même niveau".

Pierre Oliver monte aussi au créneau sur le projet récemment présenté de Presqu'île apaisée, qui ne permettra plus aux voitures de traverser le centre-ville. "C'est un projet de bunker qui a pour ambition de détruire le commerce traditionnel et de faire fuir un maximum d'habitants. (...) Sur les zones piétonnisées, il n'y a plus que des Airbnb et des bureaux", dénonce-t-il.

"On va étudier toutes les mesures possibles pour empêcher ce projet. (...) Pourquoi un habitant de la rue Grenette aurait moins de droits que Fabien Bagnon qui a sa voiture à Saint-Genis-Laval ?", conclut-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Réforme des retraites

01:56 Débordements à Lyon

02:36 Presqu'île apaisée

06:05 Rue Edouard-Herriot/rodéos