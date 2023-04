Auvergne-Rhône-Alpes : la préfecture dévoile le nombre d’accidents du travail

A cette occasion, la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué sur le nombre d’accidents au travail en 2021. D’après la collectivité interrogée par nos soins, il est encore bien trop tôt pour obtenir des chiffres sur l’année 2022. Quoi qu’il en soit, le bilan n’est pas très rassurant puisqu’environ 2000 accidents ont eu lieu durant toute l’année 2021 dont 83 se sont révélés mortels.

En moyenne, la durée de ces arrêts liés aux accidents de travail s’élève à 4 mois avec près de 239 millions d’euros dépensés par l’assurance maladie, auxquels s’ajoutent les dépenses des entreprises pour remplacer les salariés. Sans grande surprise, les secteurs où ces accidents sont les plus récurrents sont les métiers physiques et sociaux à savoir le BTP, l’aide à domicile, les services de propreté, de collecte et de traitement des déchets, du transport routier et du travail en EHPAD.

Pour tenter d’éviter ces accidents parfois dramatiques, la quatrième version du Plan Régional de Santé au Travail a été lancé en septembre 2022 par la Préfecture pour "prévenir les risques professionnels, favoriser la santé au travail, lutter contre la désinsertion professionnelle dans un objectif de maintien dans l’emploi".

Etant donné que les chiffres de 2022 ne sont pas encore disponibles, il faudra donc attendre quelques mois avant de voir si ce Plan s’est révélé efficace ou non.