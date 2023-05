La semaine des gestes qui sauvent" de retour à Lyon !

Sensibiliser les Lyonnaises et les Lyonnais aux bons réflexes. Tel est une nouvelle fois l'objectif de cette nouvelle édition de la "Semaine des gestes qui sauvent". Organisé par la Ville de Lyon et la Fédération Française de cardiologie du Val de Rhône, l'évènement proposera des initiations, des conférences et des ateliers du 9 au 13 mai.

Un village des premiers secours sera notamment installé sur les Berges du Rhône au niveau des terrasses de la Guillotière. Plusieurs lieux accueilleront également des animations comme le centre commercial de la Part-Dieu où des formateurs secouristes du CASC du SDMIS Sapeurs-Pompiers et de la Fédération transmettront les gestes de premiers secours aux visiteurs de 11h à 17h. Les inscriptions pour les ateliers sont d'ores et déjà à faire en ligne.

Aujourd’hui ce sont plus de 50 000 personnes qui sont touchées par un arrêt cardiaque par an, en France. Un simple geste à la portée de tous peut sauver une vie et la transmission de ces gestes de bases est primordial pour contribuer à la sécurité du plus grand nombre.